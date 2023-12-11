سقوط 6 أشخاص استدرجوا مواطنا واستولوا منه على 5 ملايين جنيه بقبضة أمن الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ، من ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة ، من تاجر تعرف على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ قرابة 5 ملايين جنيه إلى عملات أجنبية، ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكي لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة ميكروباص ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

سقوط 6 أشخاص استدرجوا مواطن واستولوا منه على 5 ملايين جنيه بقبضة أمن الجيزة

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، من بينهم سيدة محكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، وكذا ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.