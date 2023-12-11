السيول تغلق طريق مرسى علم - إدفو ومرسى علم - الشلاتين

أعلنت إدارة ازمات وعمليات محافظة البحر الأحمر، إغلاق طريق مرسي علم _ادفو وطريق مرسي علم_الشلاتين نظرا لسوء الاحوال الجوية وهطول امطار شديدة تصل الي حد السيول .

كما تم صباح اليوم اغلاق طريق القصير - قفط بسبب هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة مياه السيول ومحاولة السيطرة على الوضع كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وكانت ثلاث مناطق بطرق مرسى علم -إدفو ومرسى علم - الشلاتين ومرسى علم - القصير الساحلي بالبحر الأحمر قد تعرضت يوم الاربعاء الماضى لسقوط أمطار غزيرة وسيول، حيث تسببت السيول في نحر بجوانب الطرق وجرف سيارة، وتسببت في مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وددفعت هيئة الطرق والكبارى بالبحر الأحمر بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمعداتها وأجهزتها لرفع الإطماءات وإزالة آثار السيول بطريقي مرسى علم- إدفو، ومرسى علم – شلاتين الساحلي، لإعادة الشيء لأصله.

وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، أن السيول تسببت فى قطع فى طريق مرسى علم - ادفو عند الكيلو 35، والكيلو 55 اتجاه إدفو، بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم - برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

على الفور تم التنسيق مع إدارة مرور مرسى علم ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق (مرسى علم -إدفو )، غلق طريق (مرسى علم - برنيس).