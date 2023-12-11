هند عاطف لـ الوفد: لا أبحث عن التريند وفستاني في حفل وشوشة يحمل رسالة سلام للعالم

أثارت الفنانة هند عاكف حالة من الجدل الواسع حول إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز وشوشة 2023 للأفضل، أمس.

وفتحت هند عاكف قلبها لتكشف عن اختيارها لهذه الإطلالة في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، مؤكدة أن اختيار الفستان المزين بالعلم المصري والفلسطيني معًا، يحمل رسالة سلام من مصر للوطن العربي.

وأكدت أن جاءت فكرة الفستان لتحمل رسالة السلام من جمهورية مصر العربية لكل الدول العربية، إنها مهتمة بالقضية الفلسطينية لما تعيشه الفترة الأخيرة من أحداث مأساوية.

وأوضحت إنها تواصلت مع مصمم الأزياء مولر لتخبره بفكرة تصميم الفستان كما في خيالها لذا لابد أن يمزج علم جمهورية مصر العربية مع علم دولة فلسطين المزين بحمامة السلام ليصبح الفستان لوحة فنية تدعو للسلام، وأشارت إلى أنه أضاف الأكمام الملكية للفستان لتمنحه رونقًا جماليًا أمام الجميع.

الفنانة هند عاكف

وأضافت إنها لا تبحث عن تصدر التريند بإطلالاتها اللافتة وفهي تعشق ارتداء الأزياء ذات الدلالة والتي تحمل رسالة وتتناغم مع ذوقها وشخصيتها المتجددة، كما أنها تنجذب للتراث الفرعوني مما دفعها الي ارتداء فستان الملكة كليوباترا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بهدف دعم السياحة المصرية.

وأكملت أن الفن يحمل رسالة واضحة فلا حاجة لوقف النشاط الفني مطلقًا لأن حركة الإنتاج لابد أن تستمر ولكن بشكل منطقي وبمراعاة مشاعر إخواننا في غزة.

الفنانة هند عاكف

وأشارت أنها تتقبل الانتقادات التي تلاحقها اغلب الأوقات من رواد السوشيال ميديا للإطلالاتها للافته.

واختتمت حديثها أنها تحب وتقدر كثيرًا جمهورها وتعلم مدى حبه لها ولأعمالها الفنية وتتمنى لمصر وللدول العربية السلام والرخاء.