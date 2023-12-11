غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية فى "وفد الإسكندرية" تواصل عملها لليوم الثانى

واصلت غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بحزب الوفد بالإسكندرية عملها لليوم الثانى، برئاسة النائب سعيد ضيف الله، رئيس اللجنة، وبحضور نائبة مجلس النواب عن الوفد بالإسكندرية سوسن حسنى حافظ وحضور السيد سعيد سكرتير عام الحزب، وخالد عيد نائب رئيس لجنة الوفد، لمتابعة الانتخابات الرئاسية وكل اللجان الانتخابية وفروعها ومندوبين المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بتلك اللجان يوميًا وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من الأحد 10 ديسمبر الجارى، الذى سيشهد بدء التصويت الانتخابى فى الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات، والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

