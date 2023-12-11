جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام دعماً للانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مسيرة حاشدة؛ بمشاركة الآلاف من منتسبي الجامعة؛ احتفاءً بالعرس الانتخابي، وتشجيعاً لكافة منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص جميع منسوبي جامعة أسيوط؛ على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بالعرس الديمقراطي، وشارك في المسيرة؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم من مختلف كليات الجامعة، وحشد من العاملين، والطلاب.

المنشاوي: جامعة أسيوط تدعو منسوبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن هذه المسيرة الحاشدة؛ تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز روح الولاء، والانتماء؛ لدى كافة منتسبيها؛ مشيراً أن الوطن الآن في حاجة ماسة لكل مواطن، يدرك جيداً قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وقيمة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الديمقراطي المهم، في إطار من الشفافية، والنزاهة؛ لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء الدولة المصرية.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط؛ عن إعجابه، وفخره؛ بحالة الوعي السياسي لدى الشباب، وهو ما ظهر جلياً، يومي الانتخابات الرئاسية؛ والتي شهدت مشاركة أعداد كثيفة من المواطنين، في التصويت في الانتخابات الرئاسية؛ وهو ما يؤكد على وعيهم؛ بحقوقهم الدستورية، والقانونية تجاه وطنهم.

وعقب مشاركة الدكتور أحمد المنشاوي، في أعمال المسيرة؛ تفقد مقر لجنة الوافدين، بنادي جامعة أسيوط، بميدان مسجد عمر مكرم، والتي تستقبل طلاب الجامعة؛ من مراكز محافظة أسيوط، بجانب طلاب المحافظات الأخرى؛ للإدلاء بصوتهم الانتخابي؛ وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الأمان، والراحة للطلاب، أثناء الإدلاء بأصواتهم.

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة

جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعماً لانتخابات الرئاسة