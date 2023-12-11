المنتخب الألماني يواجه فرنسا وهولندا وديًا

حرص جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني على خوض تجربتين وديتين، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجهيز اللاعبين للمنافسات القارية المقبلة.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، عن خوض المنتخب الأول لكرة القدم مواجهتين أمام كل من فرنسا وهولندا خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل من 2024.

جاء تفكير ناجلسمان في خوض الوديتين القويتين، من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ستستضيفها برلين.

وتقرر إقامة مواجهة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في الثالث والعشرون من مارس المقبل، بينما ستكون مواجهة هولندا بعد ثلاث أيام من مواجهة الديوك الفرنسية.

وكان المنتخب الألماني قد شهد صحوة على مستوي النتائج مع بداية تولي ناجلسمان قيادة الماكينات الألمانية، حيث حقق الفوز على أمريكا 3/1، في المباراة الودية، بينما تعادل مع المكسيك 2/2، فيما خسر من تركيا 3/2، وأيضًا من النمسا 2/0.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن عن تولي ناجلسمان قيادة الماكينات خلفًا للمدرب هانز فليك، والذي تعرض للإقالة بسبب سوء النتائج.