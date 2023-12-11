أمن الجيزة يلبي رغبة مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات

استجابت الأجهزة الأمنية بالجيزة لبلاغ سيدة مسنة يفيد برغبتها بالإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وذلك لعدم قدرتها على الذهاب للمقر الانتخابي.

ورد بلاغ من المواطنة هدى عبد العزيز محمد 68 سنة ربة منزل مقيمة في 43 شارع عمر ابن الخطاب ارض الحداد دائرة قسم شرطة إمبابة تفيد برغبتها بالإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وذلك لعدم قدرتها على الذهاب للمقر الانتخابي نظراً لكبر سنها .

و علي الفور وجه اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة مأمورية من إدارة الإعلام و العلاقات و حقوق الانسان تنسيقا و قسم شرطة إمبابة لاصطحاب المواطنة للمقر الانتخابي الخاص بها وتم مرافقتها لحين الإدلاء بصوتها واصطحبها مرة اخري لمنزلها .