إليسا تتألق بفستان ثمين وتسرق الأضواء في ختام مهرجان البحر الأحمر

أحيت النجمة إليسا حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال دورته الثالثة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة، عكست أنوثتها ورشاقة خصرها.

سعر فستان إليسا في ختام مهرجان البحر الأحمر

وظهرت إليسا بفستان مجسم محدد الخصر، تميز بصيحة الكب، مكشوف الأكتاف، ومطبوع بالكاروهات باللون الرمادي مع الأحمر والأسود والأبيض، مما عكس أناقتها ورشاقتها.

الفستان من دار Ermanno Scervino الإيطالي الشهير ويبلغ سعره الفستان حاليا في الاسواق حوالي 1192 يورو، أي ما يقارب من 40 ألف جنيه مصري.

إليسا

ونسقت إليسا مع الفستان حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ومجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت العديد من الأساور، وخاتم في اليد اليسرى، مما أبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إليسا تصفيفة شعر ناعمة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الجذابة.

ووضعت النجمة إليسا مكياجًا بعكس جمال ملامحها، ومستوحى من الألوات الترابية، فأبرزت عينيها بالكحل والآيشادو البني، بالإضافة إلى الرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والجذاب.

أغاني إليسا في مهرجان البحر الأحمر

وأطلت إليسا على حضور المهرجان عقب انتهاء إعلان الفائزين، وبدأت حفلها بأغنية وحشتوني، وعقب انتهاءها قالت: "سعيدة اني معاكم في الليلة الجميلة دي ومبروك لكل الفائزين"، ثم غنت باقة متنوعة من أشهر أغانيها، بينها: بتمون، الفرحة اللي أنا فيها، نسم علينا الهوا، عايشالك، بدي دوب، أسعد وحدة، إلى كل اللي بيحبوني، كرمالك وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

إليسا تستعد لحفل غناء جديد في السعودية

وفي سياق متصل تشارك إليسا في حفل غنائي جديد، ضمن فعاليات مهرجان مدل بيست، الذي يقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وتلتقي إليسا بجمهورها في الحفل مساء الخميس 14 ديسمبر، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

جوائز ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويذكر أن فاتح أكين عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة قد أعلن حصول فيلم بتذكريني على جائزة اليسر الذهبية خلال حفل ختام المهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

وأعلنت المخرجة كوثر بن هنية، التي تشارك في المهرجان بفيلم بنات ألفة عن جائزة أفضل مخرج وذهبت لمخرج فيلم الأحد والذي حيا نضال الشعب الفلسطينى بعد استسلام جائزته.

كما أعلنت فيلم العلا عن جائزتها السنوية بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذهب إلى فيلم نورة، كما أعلنت أيضا عن جائزة الجمهور والتي ذهبت لفيلم فاقد الأمل.