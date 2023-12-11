مجلس كلية علوم الأزهر بأسيوط يشارك في الانتخابات الرئاسية

شهدت جامعة الأزهر بأسيوط، اليوم الاثنين، مشاركة مجلس كلية العلوم في الانتخابات الرئاسية، برئاسة الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية. حضر الانتخابات حشد ضخم من الأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وكان في استقبال وفد كلية العلوم، الدكتور محمود أبو الوفا تمام، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس المستضيف للجنة الانتخابية. وشهد الاستقبال تنظيمًا رائعًا وتعاونًا كبيرًا من جانب نادي أعضاء هيئة التدريس في تسهيل وإدارة العملية الانتخابية.

تمت عملية التصويت في جو من الديمقراطية والشفافية، حيث قام الأعضاء المشاركون بإدلاء أصواتهم بحرية تامة. وقد لاقت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من قبل أفراد الكلية، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الجامعة ومن مرشح سيتولى منصب الرئاسة.

وأعرب دكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عن شكره العميق للمشاركين في الانتخابات وللجهود التي قام بها نادي أعضاء هيئة التدريس في تنظيم العملية الانتخابية. كما أشاد بالروح الديمقراطية التي سادت الكلية وأعرب عن تطلعه للعمل الجاد والمثمر من أجل تطوير الجامعة وتحقيق التقدم الأكاديمي والبحثي.

من المهم أن نذكر أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة كبيرة للأعضاء الذين يمتلكون الخبرات والرؤى الجديدة لتولي مناصب قيادية، وهذا ما يعزز ديمقراطية العملية السياسية في الجامعة ويساهم في تقدمها وتطورها.

ويعمل الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان جنبًا إلى جنب مع الفرق الإدارية والتدريسية والطلابية لتحقيق أهداف الكلية وتعزيز الجودة الأكاديمية والبحثية. ونأمل أن تشهد السنوات المقبلة تطورًا مستدامًا وتقدمًا في جميع جوانب الكلية.

مشاركة مجلس كلية علوم الازهر بأسيوط في الانتخابات الرئاسية

مشاركة مجلس كلية علوم الازهر بأسيوط في الانتخابات الرئاسية

مشاركة مجلس كلية علوم الازهر بأسيوط في الانتخابات الرئاسية