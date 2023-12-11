مشاركة واسعة لطلاب جامعة الفيوم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شارك عدد كبير من منتسبي جامعة الفيوم، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية وذلك اليوم الاثنين، وأدلى الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد كبير من منتسبى الجامعة من العمداء والوكلاء وهيئة التدريس والطلاب بأصواتهم فى اللجان الانتخابية المختلفة ولجان المغتربين.

الجدير بالذكر أن إدارة الجامعة قدمت عددًا من الخدمات لتمكين منتسبي الجامعة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وخاصة الطلاب المغتربين؛ حيث قامت بتقديم المعلومات اللازمة عن موقع اللجان وأرقامها وكذلك توفير وسائل مواصلات بأصواتهم على مدار أيام الانتخابات الثلاث، إضافة إلى أن الجامعة عقدت عددًا كبيرًا من الندوات واللقاءات التوعوية لحث طلابها على التمسك بحقوقهم الدستورية في الإدلاء في الانتخابات الرئاسية.

المحافظ يتابع العملية الانتخابية

ومن جهة أخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال انتهاء الفترة الأولى من اليوم الثاني، لتصويت المواطنين بالانتخابات الرئاسية 2024، بمختلف المقار الانتخابية، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها بالفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم على مدار أيام الانتخابات، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشاد المحافظ، بحجم الإقبال من الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، خلال فترتي اليوم الأول والفترة الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، والتي ستستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية حتى انتهاء فعاليات العملية الانتخابية، والحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بحرية مطلقة.

وأكد محافظ الفيوم، أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي، وتنسيق متبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، بما يضمن نجاح الانتخابات وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق.

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