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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوسف حمدي يشارك في التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية

يوسف حمدي
يوسف حمدي

بدأ الشعب المصري اختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي بدأ في التاسعة من مساء الأمس الأحد، والتي تستمر لمدة 3 أيام حتى التاسعة من مساء الغد الثلاثاء.

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وأدلى يوسف حمدي ، نجم الزمالك والاتحاد السكندري الأسبق ، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى غداً الثلاثاء.

وحرص يوسف حمدي على التوجه إلى اللجنة الانتخابية والإدلاء بصوته خاصة في ظل إيمانه بأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي لانتخاب رئيس الجمهورية.

ولعب يوسف حمدي لأندية الزمالك والاتحاد السكندري والترسانة كما عمل مدرباً عاماً للفريق الأول بزعيم الثغر.

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