إضراب من أجل غزة.. عنوان يجوب العالم ويدخل حيز التنفيذ

تضامنًا مع غزة، وبهدف الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار في غزة، دخل الإضراب العام في عددًا من دول العالم حيز التنفيذ، بعد أن دعا اليه ناشطون من مختلف أنحاء العالم.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

"إضراب شامل من أجل غزة"، هو العنوان الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي وهدفه وقف العدوان المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، وتسببت في استشهاد أكثر من 18 ألف و48 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وطالبت الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق المتاجر والجامعات والمدارس وتوقف المشاركين في الإضراب عن استخدام مركباتهم والتسوق.

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع في غزة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم رئيس الجمعية، الأحد بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على وقف إطلاق نار إنساني في القطاع بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.

وقالت المتحدثة في رسالة، إن الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر الثلاثاء جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الجمعية العامة التي تعد قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص.

ويتناول مشروع النص إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأميركي.

ويعرب النص عن القلق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

والجمعة استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة، رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة الذي ندد بعقاب جماعي يتعرض له الفلسطينيون.