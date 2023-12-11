محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على سير العملية الانتخابية "عبر الفيديو كونفرانس"

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على سير عمية الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتم إجراؤها على مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التصويت لاستكمال مسيرة بناء الوطن.

وقال محافظ أسيوط، إن الحديث دار حول سير الانتخابات الرئاسية داخل لجان محافظة أسيوط خلال اليومين الأول والثاني بجميع المقار الانتخابية ووجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة على مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في أية حالات طارئة وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن العملية الانتخابية تتم في أجواء هادئة وبشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام لافتا إلى المتابعة المستمرة من خلال غرفة عمليات الانتخابات المنعقدة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور كافة ممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى أي شكاوى من كافة مراكز وقرى المحافظة والتعامل معها فوراً وتذليل أية عقبات قد تحدث أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في التصويت منوهًا إلى متابعته الشخصية من خلال جولاته الميدانية على اللجان بكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية وتوافر كافة الاحتياجات والخدمات اللوجستية بجميع اللجان وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ارتفاع التصويت باللجان الانتخابية بالمحافظة وإقبال المواطنين على التصويت منذ الصباح الباكر حيث توافد المواطنون من مختلف قرى ومراكز المحافظة على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وامتدت الطوابير أمام اللجان لمسافات كبيرة مما يؤكد على وعي المواطن الأسيوطي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حق دستوري لكل مواطن.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط