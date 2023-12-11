شباب القليوبية يقومون بنتظيم عمليات دخول المواطنين للجان الاقتراع

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بأعمال التيسير على الناخبين المتوافدين على اللجان الانتخابية المختلفة، لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك منذ بدء عملية الاقتراع رسميا، وسط إجراءات أمنية وتنظيم من الشباب المتميز من مراكز شباب القليوبية من أعضاء شعب الكشافة والجوالة وأندية التطوع والكيانات الشبابية المختلفة والشعب البرلمانية.

كانت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة 2024، قد بدأت صباح أمس الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق"10، 11، 12 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.