في انتظار فتح اللجان خلال ساعة الراحة.. تجمع ناخبات أمام لجنة الحرية بالأقصر

تجمع عدد من الناخبات أمام المقر الانتخابي، مدرسة الحرية الابتدائية، بوسط مدينة الأقصر؛ في انتظار انتهاء ساعة الراحة؛ لاستئناف عملية التصويت باليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024م، والإدلاء بأصواتهن.

وكانت لجان إسنا بجنوب المدينة شهدت تجمع أئمة الأوقاف للإدلاء بأصواتهم، كما تجمع طلاب معهد التمريض بالمدينة أمام مقرهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

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