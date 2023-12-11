رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: استئناف الانتخابات بعد توقفها لمدة ساعة

أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية في محافظة أسيوط، عن توقف العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لمدة ساعة، تنتهي في الساعة الرابعة بعد العصر.

وجاء قرار توقف العملية الانتخابية، بناءً على توصية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمنح الفرصة للناخبين العالقين في زحام الانتخابات ببعض اللجان، بالإضافة إلى توفير فرصة لتجمع الناخبين الذين لم يحضروا بعد لممارسة حقهم الانتخابي.

وفي هذا الصدد، قام المستشار نادي عبدالحفيظ بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية، وذلك للتأكد من سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم وبشكل صحيح. وقد قام بزيارة عدد من اللجان في مناطق مختلفة في المحافظة واطلع على سير العمل وتدابير الأمان التي تم اتخاذها لضمان سلامة الناخبين وانتظام العملية الانتخابية.

وفي الساعة الرابعة بعد العصر، استأنفت العملية الانتخابية وتم فتح أبواب اللجان الانتخابية لأخذ أصوات الناخبين. وزادت حركة النشاط والإقبال على المراكز الانتخابية بعد استئناف العملية، حيث توافد الناخبون بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في تحديد الرئيس القادم للبلاد.

رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يتفقد اللجان الانتخابية

وأكد المستشار نادي عبدالحفيظ، على أن اللجان الانتخابية مجهزة بكامل الإمكانيات اللازمة لتلقي الناخبين وتسهيل عملية التصويت علي أعلي مستوي، وأن الانتخابات تجري في أجواء من النزاهة والشفافية والديمقراطية، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجان الانتخابية والجهات المعنية بإجراء الانتخابات.

و دعا المستشار نادي عبدالحفيظ، كافة المواطنين الذين لم يمارسوا حقهم الانتخابي، بالتوجه إلى اللجان الانتخابية المخصصة بهم، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمساهمة بشكل فعال في صناعة مستقبل مصر. وسوف يتم عرض جميع النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهائها، وذلك تباعًا في الساعات القادمة.

وأشار المستشار نادي بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الناخبين، حيث تم توفير المعقمات والكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي في جميع اللجان. كما تم تجهيز غرف خاصة للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التصويت لهم.

وأضاف المستشار نادي بأنه من المتوقع أن يستمر سير العملية الانتخابية حتى الساعات المتأخرة من المساء، حيث سيقوم الناخبون بالإدلاء بأصواتهم وسط حالة من التفاؤل والترقب لمعرفة النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأوضح المستشار نادي بأن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس وفي جو من الانضباط والهدوء. وأضاف أن إقبال الناخبين على التصويت يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يعبر ذلك عن مشاركة نشطة ووعي المواطنين في تحديد مستقبل البلاد السياسي.

وتستمر عمليات الفحص والمراقبة للجان الانتخابية بواسطة اللجان الفرعية والأجهزة الأمنية واللجنة العامة للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتأكيد نتائج العملية بشكل دقيق وشفاف.

رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يتفقد اللجان الانتخابية

رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يتفقد اللجان الانتخابية