50  ساعة من المحادثات السرية تحدد مستقبل اقتصاد العالم

أكد أبو بكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن الايام المقبلة تشهد اجتماعات مكثفة للبنوك المركزية في العالم تبدأ في قاعات الفيدرالي الامريكي أكبر بنك مركزي بالعالم ثم تتلوه اجتماعات بنوك أكبر اقتصاديات العالم لوضع مسار للسياسات النقدية وتحديد مستقبل الفائدة لمواجهة التضخم .

وأشار الديب، إلى أن تلك الاجتماعات المنفردة والتي تتجاوز في مجملها الخمسين ساعة ستحدد وضع اقتصاد الكرة الأرضية في ضوء التوترات الجيوسياسية وعلي رأسها العدوان الاسرائيلي علي غزة وعلي فلسطين ومن قبله الحرب الروسية الأوكرانية والاف العقوبات الغربية علي روسيا وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء وارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع أن يترك المركزي الأمريكي والذي يعقد اجتماعه الأخير في 2023 يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء والخميس من شهر ديسمبر الجاري أن تبقى أسعار الفائدة كما دون تغيير عند نطاق 5.25% إلى 5.50% ورغم النجاح النسبي للبنوك المركزية الدولية في محاصرة التضخم الا انهم لم يروضوه تماما ومازالو يراقبونه باحثين في بيانات سوق العمل عن دلائل على أن نمو الأجور يتباط إلى مستويات تتفق مع أهداف التضخم البالغة 2٪.