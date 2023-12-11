النجم أحمد السقا يدعوا المواطنين للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية بالإسكندرية

حضر عصر اليوم الإثنين النجم أحمد السقا، للمشاركة بصوته الانتخابى حرصا منهم على الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أدلى بصوته فى إحدى لجان محافظة الإسكندرية خاصة أنه يصور مسلسله الجديد هناك.

ودعا المواطنين الى المشاركة فى الانتخابات والتعبير عن حقهم الدستورى واختيار المرشح القادر على قيادة مصر

وكانت قد شهدت لجان عروس البحر المتوسط اقبال كبيرا من المواطنين وخاصا عقب خروج الموظفين من عملهم مسرعين للتوجه للمشاركة بالعرس الديمقراطى وشهدت اللجان زحام شديد من المواطنين الدى قاموا باصطحاب اطفالهم لمشاركتهم فى الفرحة السياسية رافعين اعلام مصر ومرددين الاناشيد الوطنية .

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية قد شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين في اليوم الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السكندري الذين توافدوا على اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى، في مشهد حضاري وتنظيم مميز يعكس الصورة الحضارية اللائقة بالشعب السكندري العظيم.

أوضح الشريف، أن العملية الانتخابية شهدت تسهيلات كبيرة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كراسي متحركة أمام اللجان، تنفيذًا لرغبتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن حرصهم ينبع من حبهم لمصر وحرصهم على مستقبل أفضل، وإيمانهم بدورهم الإيجابي في هذا العرس الديمقراطي.

وجاء ذلك خلال تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ اليوم اللجنة الانتخابية بمدرسة الزهور الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير ٢ بنطاق حي غرب، تلك المنطقة التي شهدت تغيرًا جذريًا من كونها منطقة عشوائية تفتقر إلى الكثير من الخدمات إلى منطقة حضارية متكاملة.