توافد مكثف لطلاب جامعة سوهاج علي صناديق الاقتراع

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بطلابه الذين يضربون مثالاً في حب مصر، بإستمرار توافدهم علي صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقار لجانهم، حيث شهدت اللجان اصطفافاً بإعداد كبيرة من الطلاب من كافة الكليات، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني علي التوالي، وسط المظاهر الإحتفالية التي قاموا بها تعبيراً عن فرحتهم للمشاركة بهذه الخطوة الرئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى.

وأضاف النعماني إنه بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في التصويت بالإنتخابات الرئاسية الي الآن مايزيد عن ٣٠ ألف طالب وطالبة، مثمناً مشاركة الطالبات بالعملية الإنتخابية بهذه الأعداد الكثيفة، و الإصطفاف لدعم الوطن في الإنتخابات الرئاسية، ورغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة منذ اليوم الأول للإنتخابات، والذي يبرهن على أهمية دور المرأة المصرية و حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.

وأكد النعماني ان ما نظمته الجامعة من ندوات تثقيفية تحت عنوان " صوتك مستقبلك آنزل شارك" بمختلف كلياتها كان لها دوراً هاماً في توعية الطلاب بأهمية المشاركة بالعملية الإنتخابية، ودورهم الهام كشباب في بناة المستقبل وحاملو لواء الوطن ، حيث حرصت الجامعة علي القيام بدورها في ترسخ المبادئ لدى طلابها بالحفاظ على مقدرات الوطن، والتوعية بأهمية صوتهم الانتخابي و أن يعبروا عن رأيهم بديمقراطية ليكونوا مواطنين إيجابيبن قادرين علي بناء الجمهورية الجديدة .