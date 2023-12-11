إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل رسمي إلى النادي ، والعمل مستشارًا رياضيًا هناك.





وأصدرت شركة ريد بيرد المالكة للنادي الإيطالي بيانًا رسميًا قالت فيه سيعمل زلاتان إبراهيموفيتش ككبير المستشارين للشركة ولإدارة ميلان في المجال الرياضي وسيكون على اتصال مستمر بالمالك جيري كاردينالي".

في حين علق اللاعب السويدي على قرار ملاك النادي بالعودة من جديد: "حبي للنادي قوي دائما. لقد كنت أحلم دائمًا بالعودة مرة أخرى إلى ميلان سأساعد ميلان وريد بيرد في مجالات مختلفة".

كان اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي خلال الصيف الماضي.

إبراهيموفيتش ومسيرة حافلة ..

ويعد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث سجل الكثير من الأهداف، وحقق العديد من الألقاب في مختلف الدول التي لعب لها.

وتم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي مالمو السويدي في 1999، تحول إبراهيموفيتش إلى أحد أهم مهاجمي العالم، وتمكن من تسجيل 555 هدفا في 941 مباراة خاضها في مسيرته مع الأندية ومنتخب السويد، علما بأنه حقق 32 لقبا.

وتنقل إبرا خلال مسيرته مع كرة القدم للعديد من الأندية العريقه في الملاعب الأوروبية، بداية من أياكس أمستردام في هولندا ويوفنتوس وإنتر ميلان ثم ميلان في فترتين، على مستوى الكرة الإيطالية.

جدير بالذكر أن إبرا لعب لأول مرة بقميص ميلان خلال الفترة من 2010 إلى 2012، قبل أن يعود في يناير 2020، ليخوض بقميص الروسونيري 163 مباراة رسمية في الفترتين ويسجل 93 هدفًا ويقدم 35 تمريرة حاسمة.

كما خاض "السلطان" تجربة في إسبانيا مع جيل برشلونة الذهبي خلال موسم 2009-2010، لكنه لم ستمرطويلاً لرفضه أسلوب عمل وفكر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب البارسا وقتها.

كما أرتدي إبرا قميص باريس سان جيرمان على مدار 4 سنوات بين 2012 و2016، ثم لعب بعدها عامين في صفوف مانشستر يونايتد.

وخاض إبرا رحلة لمدة عامين في لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي بين 2018-2019 قبل أن يعود إلى ميلان الذي بقي فيه حتى الاعتزال.