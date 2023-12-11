عاجل
سرايا القدس تعرض مشاهد استهدافها لآليات العدو في شرق غزة.. صور القسام تقصف مستوطنة نير إسحاق بصواريخ راجوم
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان الإيطالي

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل رسمي إلى النادي ، والعمل مستشارًا رياضيًا هناك.
 

txt

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للتوجه إلى السعودية


وأصدرت شركة ريد بيرد المالكة للنادي الإيطالي بيانًا رسميًا قالت فيه سيعمل زلاتان إبراهيموفيتش ككبير المستشارين للشركة ولإدارة ميلان في المجال الرياضي وسيكون على اتصال مستمر بالمالك جيري كاردينالي".
في حين علق اللاعب السويدي على قرار ملاك النادي بالعودة من جديد: "حبي للنادي قوي دائما. لقد كنت أحلم دائمًا بالعودة مرة أخرى إلى ميلان سأساعد ميلان وريد بيرد في مجالات مختلفة".
كان اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي خلال الصيف الماضي.

إبراهيموفيتش ومسيرة حافلة .. 

ويعد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش  من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث سجل الكثير من الأهداف، وحقق العديد من الألقاب في مختلف الدول التي لعب لها.

وتم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي مالمو السويدي في 1999، تحول إبراهيموفيتش إلى أحد أهم مهاجمي العالم، وتمكن من تسجيل 555 هدفا في 941 مباراة خاضها في مسيرته مع الأندية ومنتخب السويد، علما بأنه حقق 32 لقبا.

وتنقل إبرا خلال مسيرته مع كرة القدم للعديد من الأندية العريقه في الملاعب الأوروبية، بداية من أياكس أمستردام في هولندا ويوفنتوس وإنتر ميلان ثم ميلان في فترتين، على مستوى الكرة الإيطالية.

جدير بالذكر أن إبرا لعب لأول مرة بقميص ميلان خلال الفترة من 2010 إلى 2012، قبل أن يعود في يناير 2020، ليخوض بقميص الروسونيري 163 مباراة رسمية في الفترتين ويسجل 93 هدفًا ويقدم 35 تمريرة حاسمة.
كما خاض "السلطان" تجربة في إسبانيا مع جيل برشلونة الذهبي خلال موسم 2009-2010، لكنه لم ستمرطويلاً لرفضه أسلوب عمل وفكر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب البارسا وقتها.

كما أرتدي إبرا قميص باريس سان جيرمان على مدار 4 سنوات بين 2012 و2016، ثم لعب بعدها عامين في صفوف مانشستر يونايتد.
وخاض إبرا رحلة لمدة عامين في لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي بين 2018-2019 قبل أن يعود إلى ميلان الذي بقي فيه حتى الاعتزال.

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

الأهلي يختتم استعدادات كأس العالم للأندية

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية