حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأثنين، بحبس شخصين متهمين بـ الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وبمواجهة المتهمين إعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانوني.

وفى سياق أخر أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس تاجر ملابس ونجله؛ لاستيلائهما على 18 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام (تاجر ملابس، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمي مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (17,7) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.