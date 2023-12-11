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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي: المرأة المصرية أكثر  وعيًا وإدراكًا لأهمية صوتها ومشاركتها الانتخابية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، غرفة العمليات المركزية للمتابعه الميدانية بالمجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثانى، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرنس. 

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها بالإقبال الكبير للمرأة علي اللجان الانتخابية ولجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن المرأة خرجت مع أفراد أسرتها  تحمل علم مصر في مشهد احتفالي رائع  لتدلي بصوتها من أجل  مصر، ولتواصل اثبات حبها وانتماءها لهذا الوطن. 

وأكدت أن المرأة المصرية أصبحت أكثر وعيا وإدراكا لأهمية صوتها ومشاركتها باعتباره واجبا وطنيا على كل فرد منا. 

ويتابع المجلس القومى للمرأة، ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل  عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

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