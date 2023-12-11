مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، بصوتها في الانتخابات الرئاسية اليوم، بلجنة اقتراع مدرسة النصر الابتدائية بأسيوط، وسط حشد كبير من المواطنات. وقامت الدكتورة مروة بتفقد العديد من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء أسيوط والتقت بالمواطنين

ولاقت الدكتورة مروة ترحيبًا من أهالي أسيوط، الذين عبروا عن تقديرهم لجهودها كشخصية رائدة في مجال حقوق المرأة. وحثت جميع المواطنين على أداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يختارونه.

وشددت الدكتورة مروة على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وخاصة في الانتخابات الرئاسية. وحثت الناخبات على المشاركة الفعالة في الانتخابات وإسماع أصواتهن، لأن دورهن في تشكيل مستقبل البلاد محوري.

تواجد الدكتورة مروة كدواني في لجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط خلال الانتخابات الرئاسية أكبر دليل على تفانيها والتزامها بمسؤوليتها كمقررة المجلس القومي للمرأة. لقد قامت بأداء دورها الاجتماعي كمواطنة نموذجية وقدوة للنساء اللواتي يسعين للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

كما قامت الدكتورة مروة بأدوار عديدة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في المجتمع. وشهد مركز اقتراع مدرسة النصر الابتدائية إقبالا كبيرا من الناخبات، مما يعكس حماسة أهالي أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقد عمل مركز الاقتراع بسلاسة، حيث أدار مسؤولو الانتخابات العملية بكفاءة.

وشجعت الدكتورة مروة المواطنات على المشاركة الفعالة في العملية السياسية. وكان إقبال الناخبات كبيرا على لجنة اقتراع مدرسة النصر الابتدائية، مما يؤكد حماسة أهالي أسيوط للإدلاء بأصواتهم وممارسة واجبهم الوطني

الذين كانوا ينتظرون بصبر لممارسة حقهم في التصويت. وتعد هذه المشاركة الفعالة من قبل الدكتورة مروة كدواني مبادرة ملهمة تعكس الوفاء بالواجب المدني والمسؤولية تجاه مستقبل البلاد.

تتمتع الدكتورة مروة كدواني بسمعة طيبة وانتشر صيتها بين الجماهير بسبب عملها الجاد وتفانيها في خدمة المجتمع. لقد قامت بزيارة عدد كبير من لجان التصويت في مدينة أسيوط للتعرف على مختلف التحديات والمشاكل التي يواجهها المواطنون. واستغلت هذه الفرصة أيضًا للقاء المواطنين والاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم.

وطالبت الدكتورة مروة كدواني النساء بضرورة سعينهن للمشاركة السياسية والاجتماعية. لأهمية دور المرأة في بناء المجتمع وتطويره. وأعربت عن أملها أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن من المساهمة الفعالة في صنع القرار.

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية

الدكتورة مروة كدواني أثناء تفقد اللجان الانتخابية