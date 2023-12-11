محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بمركز المراغة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية واصل خلالها تفقد انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمختلف مراكز المحافظة للاطمئنان على انتظام عملية التصويت، وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع عناصر العملية الانتخابية، يرافقه كل من " السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة.

وتفقد محافظ سوهاج، لجان مدرسة " المراغة الثانوية بنات " بالمراغة، والتي شهدت إقبال كثيف من الناخبين، وسط أجواء من البهجة والسعادة، ووجه رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لكافة اللجان وتذليل أية معوقات.

وأشاد الفقي، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الإنتخابي، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، والمشاركين في العملية الانتخابية