"ياسين التهامي" يدلي بصوته في لجنة الوافدين بأسيوط

أدلي ياسين التهامي عميد المنشدين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بمدينة أسيوط ، وسط حفاوة من المواطنين الذين حرصوا علي التقاط الصور معه .

ووجه الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، رسالة إلي المواطنين بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم وقال "صوتك أمانة فأدي الأمانة، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلي ما فيه الخير وأن يمن علي مصر والعالم بالأمن والأمان والسلام والطمأنينة".

وتوجه الشيخ ياسين التهامي إلي قرية أولاد رايق بمركز أسيوط وقدم التحية للناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية ووجه لهم الشكر وطالبهم بمزيد من مشاركة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق دستوري وهو انتخابات الرئاسة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

كما تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .