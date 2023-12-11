طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية

تحرص الأمهات على تحضير وصفات خاصة أوقات المناسبات والعزومات الخاصة لتسعد ضيوفها مع توفر في ميزانيه المنزل.

وتأتي الميني بيتزا في مقدمة المخبوزات المفضله لعزومات والمناسبات السارة واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضيرها على خطى الشيفات لتقدمي أفضل مذاق على الإطلاق.

حضري في المناسبات والاستقبالات المميزة لعائلتك وضيوفك، وصفة شهية ولذيذة من وصفات البيتزا صغيرة الحجم الميني، وتمتعي بطعمها الرائع والهش والطيب بحشوة مميزة جداً.

المقادير

- للعجينة :

دقيق : كوبان ونصف

خميرة : ملعقة كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ربع كوب

الماء : كوب وربع

- للبيتزا :

صلصة طماطم : كوب ونصف

أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

سكر : ربع ملعقة صغيرة

الطماطم الكرزية : 500 غراماً

ريحان : حسب الرغبة

جبن موزاريلا : 300 غراماً (مبشور)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: اخلطي الدقيق مع الخميرة، والسكر، والبيكنج باودر، والحليب البودرة، والزيت، والماء في وعاء عميق، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطّي العجينة بورق النايلون اللاصق، واتركيها جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

افردي العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح مسطحة على سطح العمل المنثور الدقيق.

قطّعي العجينة إلى دوائر متساوية بواسطة كوب أو قطاعة الكوكيز.

لتحضير الصلصة: اخلطي صلصة الطماطم، والأوريغانو، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، والسكر، في وعاء حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

وزعي الصلصة على دوائر العجينة بالتساوي.

وزعي جبن الموزاريلا فوق الصلصة، ثم الطماطم والريحان.

ضعي الميني بيتزا في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج البيتزا ويذوب الجبن، ثم قدميها ساخنة.