رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحطة مصر برمسيس

أدلى المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل لجانة الاقتراع بمحظة مصر برمسيس للتأكيد على حرصه بالمشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية.

وقال المهندس عامر أن ما شهده اليوم الأول من العملية الانتخابية يدل على وعى الشعب المصري وإدراكه بأهمية الظروف التي تمر بها البلاد و ضرورة المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للاعداد الضخمة التى حرصت على الإدلاء بأصواتهم اليوم خير دليل نضج الشعب المصري.

وناشد المهندس محمد عامر جموع العاملين بالهيئة ضرورة المشاركة في هذا الحدث الوطنى الذى يمر فى ظروف استثنائية.

رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحطة مصر

رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحطة مصر