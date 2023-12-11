مسيرة حاشدة للمنطقة الأزهرية بالغربية لحث المواطنين علي المشاركة فى الانتخابات

قامت المنطقة الأزهرية صباح اليوم الاثنين، بمسيرة حاشدة بالغربية ، بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية ، وذلك لحث المواطنين علي المشاركه في الانتخابات الرئاسية

حيث انطلقت المسيرة من ديوان عام منطقه الغربية الازهرية وانتهت بميدان المحطة .

وعلى نفس الصعيد شهدت اللجان الانتخابية بالغربية،فى اليوم الثانى من الانتخابات توافدًا كبيرًا بالأعلام المصرية للمسلمين والمسيحيين إيد واحدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية،وذلك

تأكيدًا وتعبيرًا على الوحدة الوطنية.جدير بالذكر أن

الانتخابات الرئاسية تجرى داخل 693 لجنة

بينهم 16 لجنة للمغتربين بالإضافة إلى تفقد التجهيزات ب 14 لجنة عامة

وكانت محافظة الغربية قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من اول امس الأحد ، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.