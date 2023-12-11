محافظ الدقهلية يتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين ومنذ الساعات الأولي لبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني

بجولة تفقدية تفقد خلالها عدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنصوره ومركز ومدينة السنبلاوين ومركز ومدينة اجا لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم من خلال توفير أماكن إنتظار للمواطنين ولكبار السن وذوي القدرات الخاصة ، حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية من أمام مدارس الملك الكامل وابن لقمان بمدينة المنصورة ، ونادي السنبلاوين الرياضي بمدينة السنبلاوين ، ولجنة مدرسة النصر الابتدائيه المشتركة بقرية ميت غراب بالسنبلاوين ، ولجان مجمع مدارس أجا بمدينة أجا .

وقال " المحافظ " ما شاهدناه أمس واليوم من توافد كبير للمواطنين علي اللجان الانتخابية يبرهن علي وطنية شعب الدقهلية وحبه لوطنه ومدي وعيه وأنه شعب مثقف ومسؤول .

وأشار " مختار " الي أن شعب الدقهلية يصنع ملحمة وطنية غير مسبوقة في حب مصر من توافد الناخبين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط جو يسوده الحب والفرحة والسعاده .

كما قال " المحافظ " ادعوا أبناء الدقهلية وشبابها الذين لم يشاركوا بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم .

كما أشار " المحافظ " الي أن الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وسيحقق أبنائها مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها .

وأوضح " مختار " بأن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم القضاه ومديرية الأمن لتوفير وتأمين كافة احتياجات اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين اللوجيستية وتذليل جميع العقبات ، مشيراً إلي أن هناك متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .



