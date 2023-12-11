تجديد حبس تاجر ملابس وابنه بتهمة النصب على أهالي الإسكندرية

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس تاجر ملابس ونجله؛ لاستيلائهما على 18 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام (تاجر ملابس، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمي مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (17,7) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية

وفي وقت سابق أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.