أدلى الشيخ ياسين التهامي، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة محافظة أسيوط، وسط تجمع لعدد كبير من المواطنين وقد أبدى الشيخ ياسين التهامي سعادته البالغة بالمشاركة في العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس البلاد. وقد شجع التهامي المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز شرعية الدولة وتعكس حق المواطن في الشأن العام.

وقال الشيخ ياسين التهامي في تصريحات له بعد الإدلاء بصوته: "أتمنى أن يختار المصريون الرئيس الذي يستطيع تحقيق تطلعات الشعب و يعمل على تحسين أوضاع البلاد في كل المجالات، و يحقق الأمن والاستقرار للمصريين، وأن يكون الفائز بالانتخابات مصلحاً للوطن والشعب".

تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان الانتخابية في محافظة أسيوط، وقد أعرب الشيخ ياسين التهامي عن سعادته بمشاركة المواطنين المثمرة في هذه العملية الانتخابية الهامة. كما أشار إلى أن هذا التجمع الحاشد يظهر حب الناس للوطن ورغبتهم الكبيرة في تحقيق التغيير والتنمية في المحافظة.

واعتبر الشيخ ياسين التهامي هذه الانتخابات فرصة مهمة لإظهار الارتباط الوثيق بين الدين والسياسة، حيث أشار إلى أن المسلمين يجب أن يكونوا حريصين على انتخاب القيادات التي تتمتع بالكفاءة والأمانة، والتي تنطوي على قيم العدل والأمانة والصدق والرحمة، وهي القيم التي تنطوي عليها الشريعة الإسلامية.

حظى حضور الشيخ ياسين التهامي بتقدير واحترام المواطنين حيث يعتبر التهامي مثالاً للزعماء الشعبية المؤثرة والذين يعملون على ترسيخ قيم الديمقراطية وتشجيع المواطنين على المشاركة في الشؤون العامة.

مع نهاية الادلاء بصوته، خروج الشيخ ياسين التهامي من مركز الاقتراع كان محط اهتمام الكثير من الصحفيين وخبراء السياسة. وقد أعرب التهامي عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

الشيخ ياسين التهامي أثناء إدلاؤه بصوتة الانتخابي