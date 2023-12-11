بعد قليل.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مطار القاهرة ، بعد قليل ، استعدادًا للتوجه إلى المملكة العربية السعودية وخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.



ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة 15 من الشهر الجاري ، بملاقاة الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند النيوزيلندي.

مران الأهلي الأخير ..

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر على هامش المران جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل رضا سليم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.