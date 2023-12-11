الدقهلية تتابع تنسيقات التأمين للعملية الانتخابية بلجان التصويت

إستقبل اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية د اللواء اركان حرب ياسر طلخان قائد الفرقة السابعة بالجيش الثانى الميدانى بالقوات المسلحة ويرافقة العميد ابراهيم بخيت وحضر الزيارة العميد اركان حرب احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة..

هذا وقد اوضح" مختار"ان الزيارة تأتي فى اطار متابعة العمل لقوات التأمين المتمركزه فى محافظة الدقهلية والخاصة بتأمين عملية الانتخابات الرئاسية ومتابعة تنسيقات التأمين للجان الانتخابية بنطاق المحافظة مع قوات الشرطة..

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة وكافة الاجهزة التنفيذية المبذولة معا لتأمين العملية الانتخابية تيسير العمل بها وحل اي مشكلات طارئة فورا بجميع اللجان علي مستوي المحافظة..

وكان محافظ الدقهلية قد رحب بضيوفه من القوات المسلحة المصرية واعرب عن سعادته بتواجد قوات تأمين متمركزة على أرض محافظة الدقهلية لتأمين العملية الانتخابية واشاد المحافظ بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة ليس فى الدقهلية وحدها وانما فى كل المحافظات المصريه،

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الإنتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.