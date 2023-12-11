طريقة تحضير كرات البطاطس في الفرن.. صحية ومفيدة للأطفال

البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يمكنك خلالها صنع العديد من الوصفات والأكلات الشهية، كما تحتوي على العديد من الفوائد المهمة للجسم، لا يعلمها الكثير، لذا نقدم لك طريقة عمل كرات البطاطس المشوية بالفرن لوصفة صحية يمكنك تناولها في الدايت وأبرز فوائدها.

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المشوية بالفرن

المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة لقطع متوسطة الحجم)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اسلقي البطاطس في قدر من الماء المملح على النار لمدة 25-30 دقيقة.

ضعي البطاطس المسلوقة في وعاء، واهرسيها جيدا باستخدام شوكة.

أضيفي الزيت، والبصل، والملح، والفلفل الأسود إلى البطاطس المهروسة وامزجي المكونات جيداً.

اصنعي كرات متساوية الحجم من مزيج البطاطس وضعيها في صينية فرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية كرات البطاطس إلى الفرن لحوالي 35 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول البطاطس

التأثير على مستويات الكوليسترول

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس، على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية، فحوالي نصف الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول ما يكفي من الألياف القابلة للذوبان يعد وسيلة رائعة لحماية قلبك.

يعالج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء. تساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية. كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية. مزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

فوائد البطاطس للأطفال

إن العادات الغذائية التي يتم تحديدها خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تنتقل إلى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم للغاية تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالخضروات كجزء من النظام الغذائي من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية للجسم،حيث تغطي البطاطس 67% فقط من المدخول الغذائي المرجعي للبوتاسيوم.

فوائد البطاطس للشعر

تعزز البطاطس نمو الشعر على البيوتين وفيتامين C، وهما من المركبات المهمة لتعزيز نمو الشعر وتقويته. البيوتين يعتبر جزءاً من فيتامين ب المركب الذي يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته، كما يساعد تناول البطاطس في تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتحسين جودة الشعر ومنحه لمعانا صحياً.