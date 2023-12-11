الأنبا باسيليوس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية برمسيس

وصل نيافة الانبا باسليوس، رئيس دير الانبا صموئيل المعترف بمغاغة بالمنيا، إلى مدرسة الازبكية الاعدادية اليوم الاثنين للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وسط تكثيف أمنى مشدد من، قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.

ودعا باسيليوس، خلال تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، الشعب المصري بضرورة النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تنظرا لانها واجب وطني على كل اعلى كل مصري ومصرية.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الاحد لمدة ثلاثة أيام حتى غدا الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألف و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الادلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.