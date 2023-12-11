مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، تلاميذ مدارس بشاير الخير في موكب بالأتوبيس السياحى ورفع اطول علم لجمهورية مصر العربية فى مسيرة كبرى من محور المحمودية الى منطقة بشاير الخير بمنطقة كرموز ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

اكد اللواء الشريف محافظ الاسكندرية انه تم اختيار كلا المنطقتين كونهما تحولا من منطقة عشوائية الى اخرى حضارية كما انها جاءت تلبية لدعوة عدد من التلاميد بمدارس بشاير الخير للمشاركة معهم فى اطلاب موكب بالاتوبيس السياحى ورفع اعلام مصر ولافتات " انزل شارك" لتشجيع اهالى المنطقة للنزول للانتخابات ،شهدت الفعالية حضور الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان قد قام محافظ الاسكندرية لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2024، متابعة سير العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستظل منعقدة لحين الانتهاء من الانتخابات، وبحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية لمتابعة الأحداث على مدار اليوم.

من جانب تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مقرات التأمين الطبي الخاصة بمديرية الشئون الصحية بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظة.

حيث تابعت “ندا” تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمجان و التي تشمل خدمات الكشف والعلاج مجاناً بالإضافة لخدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي والكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية و مبادرة دعم صحة المرأة وخدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي للمواطنين و تصحيح المفاهيم المغلوطة بالإضافة للرسائل الصحية المقدمة من ادارة الإعلام و التربية السكانية.

قد أكدت على التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية و جميع المؤسسات الصحية بالمحافظة لتفعيل خطة التأمين الطبي للمحافظة في حالة حدوث اي طارئ.

وناشدت جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية على ممارسة حقهم في المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستورى وعدم التكاسل عن أداء الدور الوطني بحرية كاملة.

وقد رافق الدكتور غادة ندا خلال جولتها الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة شيماء صبري مدير ادارة الرعاية الأساسية و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة و المتابعة الداخلية و الدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.

لليوم الثانى على التوالى فتحت اللجان الانتخابية بالاسكندرية فى استقبال الناخبين للتصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط اقبال المواطنين أمام اللجان، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية لليوم الثانى، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وفى حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور، ويتم استعمال صندوق اخر وتبدأ عملية الاقتراع، وذلك وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكى الخاص بفتحة الصندوق فقط.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.