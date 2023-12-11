فيديو| طوابير طويلة أمام اللجان وكبار السن يتصدرون المشهد بالفيوم

يواصل الناخبين في محافظة الفيوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني علي التوالي وسط حضور كثيف مع فتح اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحا.

وبدأ التصويت عقب قيام رؤساء اللجان الفرعية بفتحها أمام الناخبين، وتحرير المحاضر الخاصة بفتح اللجان وحضور مندوبي المرشحين، وذلك مع عدم تسجيل أي تأخير باللجان.

وظهرت الطوابير الطويلة أمام لجان الانتخابات بقرى ومراكز المحافظة، في انتظار الدخول للإدلاء بأصواتهم، مع قيام لجان المتطوعين أمام المقرات الانتخابية بالبحث عن الرقم الانتخابي ورقم اللجنة للناخبين للتيسير عليهم خلال الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الانتخابية اليوم الإثنين حضورا كثيفًا لكبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة في القرى والنجوع، بعكس مدينة الفيوم والمدن بالمراكز التي شهدت حضور كثيف للشباب، بالإضافة إلى طلاب جامعة الفيوم في لجان المغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بكيمان فارس.

وقال جنيدي أمين حسين حميدة 91 عاما من قرية الونايسة التابعة لمركز اطسا أنه حريص على المشاركة في الإنتخابات كونها حق دستوري لكل مواطن، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مضيفا أن كثافة المشاركة في الانتخابات تدل على وعي المواطن المصري وخروج العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري، وان نبعث رسالة للعالم بقدرة المصريين وحرصهم على صنع مستقبلهم والمشاركة فى اختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطى سليم.

وكانت المحافظة قد قامت بتجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ قد تفقد عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية، بمركزي سنورس وطامية، للتأكد من سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

خلال جولته تفقد محافظ الفيوم، عدد من اللجان بمركز سنورس شملت، اللجنة رقم (١٦)، ومقرها مركز شباب مدينة سنورس "الساحة الشعبية"، واللجنة رقم (١٣)، ومقرها مدرسة الراضي للتعليم الأساسي بمدينة سنورس، وفي مركز طامية تفقد المحافظ، اللجنتين رقم (١٩) و (٢٠)، ومقرهما مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الابتدائية بقرية قصر رشوان، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر، مؤكدا على مسئولي مختلف الأجهزة التنفيذية بالوقوف على الحياد من جميع المرشخين.