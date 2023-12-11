استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شهدت مدارس منطقة رمسيس بعد ظهر اليوم الإثنين استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.



انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الاحد لمدة ثلاثة أيام حتى غدا الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءا.



ينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.



تنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألف و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الادلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.