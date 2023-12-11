رئيس لجنة فرعية بمصر القديمة يكشف أعداد الناخبين في اليوم الأول

قال رئيس اللجنة الفرعية11 بمنطقة مصر القديمة، مدرسة حسن السويدي، إن العملية الانتخابية منذ أمس تسير بشكل طبيعي ومنتظم، حيث تشهد لجنة الاقتراع منذ الصباح الباكر إقبال كثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كشف عن أعداد الناخبين في نهاية يوم أمس وهو الاول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: " ٦٥٠ فرد شارك في الانتخابات أمس واتوقع زيادة الاعداد اليوم".

تابع في تصريح خاص للوفد: "هناك سهولة ويسر واعداد كثيفة ويصوت المصريين على الاغاني الوطنية وسط فرحة من جميع الاهل والاصدقاء، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على لجان التصويت للتأكيد على حبهم لوطنهم، حرصا منهم على وطنهم وحمايته من اي تشويه او شائعات" .

توقع رئيس اللجنة الفرعية ١١ بمنطقة مصر القديمه، زيادة الاعداد نهاية اليوم والايام القادمة أيضا.

فتحت في التاسعة صباحا بالأمس لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.