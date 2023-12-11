الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مسيرات حاشدة في العاصمة الإدارية للمشاركة بانتخابات الرئاسة (فيديو)

مسيرات حاشدة في العاصمة
مسيرات حاشدة في العاصمة الإدارية للمشاركة بانتخابات الرئاسة

احتشد المئات من المواطنين في مسيرات حاشدة بالعاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على النزول للمشاركة في العرس الانتخابي.

وأظهر فيديو عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عدد كبير من المواطنين يلوحون بالأعلام ويرفعون اللافتات في سعادة غامرة، في مشهد كرنفالي حافل.

وانطلق ثاني أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

 ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

 ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

 وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

 وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

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