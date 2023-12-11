اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. جنوب الوادي توُاصل الدفع بحافلات الطلاب لمقار الاقتراع

واصلت إدارة جامعة جنوب الوادي، فى قنا، مباشرة خطتها المُعدة لإشراك طلابها فى الانتخابات الرئاسية، والتي بدأتها أمس الأحد أول أيام الاقتراع.

وتابع الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، لليوم الثانى، إشراك منسوبى الجامعة فى الادلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية وأكد رئيس الجامعة أنه شارك أبناءه طلاب الجامعة فى العملية الانتخابية فى مختلف المقار الانتخابية خلال اليوم الثاني للاقتراع.

وراقب رئيس الجامعة، انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك و التنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة.

وزار عكاوي، لجان المغتربين بمدرسة قنا الرسمية للغات رفقة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس ومشاركة واسعة من طلاب جامعة جنوب الوادي من مختلف الكليات .

وشكر رئيس الجامعة الشكر لجميع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس وابناءه من منسوبى جامعة جنوب الوادى على تحقيق الهدف الخاص باليوم الأول من الانتخابات مشيراً إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة التى تعد مقياس ان الرسالة وصلت وان هناك مستوى عال من التواصل داخل جامعتنا .

واستكمل رئيس الجامعة أن ما يري اليوم من الاقبال والاستمرار فى الاقبال هو دليل على التزام الجامعة بالخطة الزمنية التى الموضوعة لنقل المجموعات من الطلاب المغتربين ومن أعضاء هيئة التدريس ومن العاملين بالجامعة خلال أيام الاقتراع الثلاث.

وبيّن رئيس الجامعة، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تسير وفق جدول زمنى محدد ليس فقط فى حشد الطلاب والطالبات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وإنما فى جميع أعمال الجامعة من تطوير للبنية التحتية أو تطوير فى المناهج الدراسية أو تعزيز فى النظم الإدارية أو فى التطبيقات الالكترونية.

وتابع عكاوي، إن ذلك ليس وليد يوم أو صدفة لكنها كلها خطط موضوعة لتطوير جامعة جنوب الوادى على مدى الأربع سنوات القادمة مؤكدا ان هناك خطة استراتيجية كاملة للجامعة سنعمل على تحقيقها .

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم الثانى للانتخابات شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة فى مختلف الكليات مضيفاً أن الجامعة وفرت لطلابها كل الوسائل التى تيسر لهم الادلاء بأصواتهم من توفير وسائل النقل اثناء ذهابهم وعودتهم ومرافقة أعضاء هيئة التدريس من كلياتهم المختلفة مؤكداً أن الجامعة ستستمر فى اليوم الثالث فى تقديم خدماتها لطلابها.