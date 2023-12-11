وفد برلمانى يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

زار وفد من البرلمان الاوروبى والبحر المتوسط محافظة الاسكندرية لتفقد اللجان الانتخابية الرئاسية 2024 صباح اليوم الاثنين ثانى ايام انطلاق العرس الانتخابى الديمقراطى

وترأس محمد أبوالعنيبن، رئيس المجلس المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، عضو مجلس النواب، وفدًا من البرلمان لتفقد الانتخابات الرئاسية 2024 في الإسكندرية، حيث زار لجان كلية الزراعة الزراعة سابا باشا في جامعة الإسكندرية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وانتظام التصويت دون معوقات.وعقب الجولة عقد لقاء مع أعضاء المجلس، بحضور الدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا.

كان قد توافد المئات من المواطنين امام مقار اللجان الانتخابية في التجمع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، منذ الصباح الباكر انتظارا لفتح اللجان. يتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.

يذكر أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

ادلى النقيب رزق الطربيش رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني الأيام، داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية بمنطقة جناكليس.

وحث نقيب الصحفيين بالإسكندرية، المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

كما ادلى حسنى حافظ النائب الوفدى بمجلس الشعب السابق بصوته الانتخابى بمدرسة كليوباترا

وأشاد بمستوى التنظيم وحجم اقبال الناخبين والروح المعنوية العالية أمام صناديق الاقتراع لاستكمال مسيرة التنمية والبناء. كما أشاد بحجم التسهيلات المخصصة لكبار السن لتسهيل مهمة تأديتهم هذا الواجب الوطني.

كانت قد انطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.