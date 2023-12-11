أهالى أسيوط يتوافدون بأعداد كبيرة للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شهدت قرى مركز أسيوط، اليوم الإثنين، توافد المواطنين بأعداد كبيرة للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية. حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين وتم تنظيم العمل بدقة وترتيب لتيسير عملية التصويت.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة للمواطنين للمشاركة في تحديد مستقبل البلاد واختيار رئيس يمثل تطلعاتهم ويعمل على تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية للمجتمع. وقد لاقت عملية التصويت إقبالًا كبيرًا منذ بدء عملية فتح اللجان، حيث توافد المواطنون من جميع الفئات العمرية والاجتماعية لتمارس حقها الدستوري والمشاركة في صندوق الاقتراع.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجان الانتخابية في القرى بمركز أسيوط قد قدمت كل سبل الدعم والتسهيل للناخبين لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس. فقد تم توفير كل المعلومات الضرورية عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية لتمكين الناخبين من اتخاذ قرارهم بشكل مستنير. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الأمان والحماية الكاملة للجميع داخل اللجان، حيث تواجدت الشرطة للحفاظ على النظام وضمان عدم حدوث أي تجاوزات.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً حسبما تم تحديده من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وسيتم عقد عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج في وقت لاحق لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية.

وبهذا الحدث الهام، يتم تعزيز مبدأ الشفافية والديمقراطية في البلاد، حيث يتمنى الجميع أن تكون هذه الانتخابات نموذجًا يُحتذى به للانتخابات العادلة والنزيهة في المستقبل. وبمشاركة المواطنين واستعراضهم لقوتهم الانتخابية، يتحقق تحقق الهدف الأسمى للديمقراطية وهو تمثيل الشعب واحترام إرادتهم.

جانب حشود غفيرة من المواطنين

جانب حشود غفيرة من المواطنين

جانب حشود غفيرة من المواطنين

جانب حشود غفيرة من المواطنين