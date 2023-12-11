انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في مختلف اللجان في محافظة شمال سيناء، بعد وصول القضاة الي مقار اللجان واتخاذ الإجراءات الإدارية لفتح اللجان.

وقال محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

وأشار المحافظ الي الإقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة خلال اليوم الأول ، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا الي وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

وجدد المحافظ دعوته لأبناء شمال سيناء بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتي تظهر المحافظة بشكل مشرف، موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت أمس.

أكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في مختلف لجان المحافظة.