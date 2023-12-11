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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تشارك في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي بالدوحة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي انطلق بالدوحة اليوم الاثنين ويستمر لمدة يومين ، بوفد يترأسه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي وذلك نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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كما تشارك المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بورقة عمل حول التغيرات المناخية وتداعياتها على قطاع الطاقة في المنطقة العربية.

وأكد المالكي على أهمية حضور الأمانة العامة والمشاركة في هذه النسخة من المؤتمر التي تأتي تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، خاصة مع وجود عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية. 

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية إلى جانب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " التي تنظم المؤتمر.

 

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