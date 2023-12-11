لليوم الثاني المرأة السوهاجية تتصدر المشهد الانتخابي

أثبتت المرأة السوهاجية خاصة بالقرى في كافة الانتخابات التي تجرى أنها تأتى دائمًا فى المقدمة للحصول على كافة استحقاقاتها الدستورية ولا تتوان فى خدمة وطنها خاصة فى مثل هذه الأوقات والتى تمثل فيها الانتخابات الرئاسية نقطة فارقة فى تاريخ الوطن لاختيار أفضل المرشحين لقيادة البلاد وظهر ذلك جليا منذ إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية أمس الأحد في تصدرها المشهد بالخروج الكثيف للمشاركة في العرس الديمقراطي.





ويتقدم سباق التصويت والحشد الكثير من السيدات غير العاملات من ربات البيوت والأرامل والفتيات حيث يحرصن على أداء واجبهن الانتخابي ويثبتن للجميع أنهن ربات على درجة كبيرة من الوعي السياسي الذي لا يقل عن المرأة العاملة.





وتشهد اللجان الإنتخابية منذ فتح باب التصويت بصناديق الاقتراع حضور كثيف ومميز للمرأة بمحافظة سوهاج وتزداد أعدادهن بالقرى للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس مصر للمرحلة القادمة.





وفتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 675 لجنة انتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها، اليوم الاثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في يومها الثاني للعرس الانتخابي الكبير، والتي تستمر حتى غد الثلاثاء، وانتظمت العملية الانتخابية في جميع مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحًا، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة.





ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.





ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 ملايين و253 ألفًا و847 مواطنًا، مشيرًا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.





وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن 512 مدرسة فتحت أبوابها في الموعد المحدد للعملية الإنتخابية، قامت المديرية بتجهيزها كمقرات انتخابية للانتخابات الرئاسية، ووفرت بها خطوط التليفونات وتأمين كامل للمقرات، وكذلك توفير عناصر بشرية من إدارات المدارس مقرات اللجان الانتخابية لمعاونة الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وتوفير أدوات نظافة وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بالمدارس، بالإضافة إلى معاونة الأجهزة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، من خلال توفير أى بيانات أو معدات تحتاجها.





وأوضح الدكتور ياسر محمود أن المقرات الانتخابية تشمل، 49 مقرأ بمركز طما، و46 بمركز طهطا، و35 بمركز جهينة، و40 بمركز المراغة، و84 بمركز سوهاج ، و41 بمركز أخميم، و25 بمركز ساقلتة، و54 بمركز المنشاة، و56 بمركز جرجا، و40 بمركز البلينا، و47 بمركز دار السلام.