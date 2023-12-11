"الوفد" ترصد فرحة واقبال المواطنين للانتخابات الرئاسية

لليوم الثانى على التوالى فتحت اللجان الانتخابية بالاسكندرية فى استقبال الناخبين للتصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط اقبال المواطنين أمام اللجان، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية لليوم الثانى، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وفى حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور، ويتم استعمال صندوق اخر وتبدأ عملية الاقتراع، وذلك وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكى الخاص بفتحة الصندوق فقط.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

رصدت " الوفد " فرحة المواطنين بالعرس الانتخابى

قالت بركة شنودة من ذوى الهمم

رغم اننى افقد ذراى لكننى لم اسمح لاعائقتى ان تمنعنى من حقى الدستورى للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، لذلك توجهت الى لجنتى بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بدائرة كرموز في الإسكندرية، كأول ناخبة تشارك في الاستحقاق الدستوري وتستخدم قدمها للتوقيع في كشوف الناخبين واختيار مرشح في بطاقة الاقتراع.

وقالت "بركة" إنها حرصت على التواجد والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار المرشح الذي تراه الأنسب لرئاسة مصر خلال تلك المرحلة.،وأضافت أنها لم تجد أي عائق يمنعها من النزول لإيمانها بأهمية المشاركة والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل لوطنها، مؤكدة قناعتها بأهمية مشاركة المرأة في الاستحقاق الدستوري لكونه حق لجميع المواطنين وواجب وطني على الجميع، حسبما وصفت.

وأوضحت أنها كانت شاركت قبل سنوات في استحقاق دستوري آخر في مسقط رأسها بمحافظة أسيوط، قبل أن تنتقل رفقة زوجها للعيش في الإسكندرية وتستقر بها لتشارك في أول استحقاق دستوري في المدينة الساحلية، لافتة إلى الدعم الذي وجدته من أسرتها في هذا الشأن خاصة زوجها.،ووجهت بركة رسالة لرئيس مصر القادم طالبته فيها بتوفير رعاية وخدمات أكبر لذوي الهمم، كما تأمل في الحصول على شقة سكنية لها وزوجها حيث تعيش أسرتها في سكن بنظام الإيجار الحديث.

دعت "بركة " جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الهمم إلى المشاركة بإيجابية واستخدام حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون خلال عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

قال السيد حسن مهندس

انا وزوجتى وابنائى بالفعل حضرنا للادلاء بصوتنا الانتخابى ونحن سعداء جدا بالإقبال الجيد للمواطنين على اللجان الانتخابية في مظهر حضاري رائع، مؤكدا أن ما تشهده مصر اليوم عرس ديمقراطي يثبت للعالم أن الشعب المصري يملك قراره.واكد على ضرورة اختيار المرشح الذي يعرف جيدا أهمية الحفاظ على الأمن القومي ومصلحة مصر ويقودها في أحلك الظروف، موضحا انه لايوجد من يوجه الناخبين لاختيار مرشح بعينه.

واضافت مروة السيد طبيبة

هذا المشهد العظيم يثبت ان المصريين دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم"وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن

قال عمرو ياسر طالب بكلية التجارة

نزلت انا وزملاءئى نحن شباب يملؤهم الأمل والحماس، قررنا للانتخاب و للمشاركة في تنظيم اللجان الانتخابية، تاركين دراستنا وأعمالنا من أجل الحفاظ على المظهر العام لاصطفاف الناخبين،واضاف ان الشباب دائما فى الطليعة ولابد ان يدلوا بصوتهم لانهم المستقبل وان يثبتوا للعالم ان شباب مصر بخير وواعي وحريص على مصلحة بلده مضيفا ان الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بان الانتخابات محسومة لمرشح بيعينه فلابد للشباب من النزول والمشاركة حتى لو رأوا ان هناك مرشح فرصته اكبر من باقى المرشحين وليثبت الشباب للعالم انه على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريص على اختيار رئيسه بنفسه .

وفى سياق أدلت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب بصوته الانتخابى

وقالت عقب التصويت، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني لكل مصري، وأن الجامعة تحرص على تعزيز الوعى القومي لدى طلابها وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم للوطن وحثهم على المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذى تشهده البلاد .

كما ادلى عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة المنشية بوسط محافظة الإسكندرية.

وعقب الإدلاء بصوته دعا عبد الحليم علام نقيب المحامين جميع الشعب المصري، بجميع المحافظات وكذلك المحامين بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأكد للمحامين، أن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي، وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ودليل على تحضر ورقي الشعب المصري.