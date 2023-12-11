محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش.. صور

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الأمن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

استعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وإرسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا علي ان مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية.

أضاف المحافظ أن وفد مجلس الأمن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش