محافظ قنا: حضور حاشد للإناث فى اليوم الانتخابي الثاني

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ظهر اليوم الاثنين، سير اليوم الثاني من الاقتراع المراكز الانتخابية لليوم الثاني علي التوالي ،حيث تفقد مدرسة الشهيد محمد جمال نصاري بمنطقة المعبر بمدينة قنا، كما تفقد بعض اللجان بقرى البراهمة و الكلاحين بمركز قفط ، للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابيةو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومن جانبه أكد محافظ قنا، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية، منذ الساعة التاسعة صباحا.

مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى او خروقات حتي هذه اللحظة، مشيرا إلى أن المواطن القنائي لبى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع.

وأشاد محافظ قنا بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان في ساعات مبكرة إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مضيفا إلى أن عظيمات مصر من السيدات والفتيات تميزن بالحضور الحاشد في جميع لجان قنا الفرعية البالغ عددها 341 لجنة.

واستمر تدفق الناخبين، بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، إلى لجان الاقتراع، البالغ عددها 10 لجان عامة، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، وعدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن غرفة العمليات الرئيسية تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا ونائبه الدكتور حازم عمر وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساد، يديرون غرفة العمليات.