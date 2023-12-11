حصاد الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية لمعهد أمراض النباتات عن شهر نوفمبر 2023
أصدر معهد أمراض النباتات تقريرًا حول أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر نوفمبر 2023.
وقال الدكتور محمود قمحاوى مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت الآتي:
أولاً : متابعة الحالة المرضية:
• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الإسماعيلية – الغربية –الدقهلية) للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر) البطاطس – الطماطم – الفلفل – الباذنجان - الخيار- الكوسة – البسلة - الفاصوليا- الكرنب (وقد قام السادة الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.
• تم المرور علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية - بني سويف - الشرقية – الغربية –الدقهلية-المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة) وقد قام السادة الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.
ثانيًا: الإرشاد والتدريب:-
ندوات إرشادية:
• عدد 18 ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة
• حضور اللجنة الإشرافية لمتابعة محصول الفراولة والنظر فى مشاكل المزارعين وحلها وذلك بالعاصمة الإدارية.
• حضور ندوة عبر الإنترنت بعنوان " تحليل التباين وتصميم التجارب الشاملة
• إلقاء محاضرة بعنوان "كيفية التعرف على الإصابة المرضية فى الحقل وطرق أخذ العينة وطوات عزل المسبب المرضى" لطلبة جامعة الأزهر بقسم بحوث أمراض نباتات الزينة والطبية والعطرية.
• حضور ندوة أون لاين مع علماء النبات البيولوجية فى المجتمع الأمريكى بعنوان "التعرف على أنواع جديدة من الأبحاث".
• حضور محاضرة بعنوان “دور الطفرات فى مجال تربية الفاكهة” وذلك بمعهد البساتين
• حضور محاضرة علمية أونلاين بعنوان:
• حضور ندوة أونلاين بعنوان " النشر الدولى" بأكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة.
• إلقاء محاضرة بعنوان "أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمركز التدريب التابع للإصلاح الزراعى بالمعمورة – محافظة الإسكندرية.
• إلقاء محاضرة بعنوان طرق إنبات بذور نخيل الزينة كأحد معوقات نجاح زراعة نخيل الزينة.
• إلقاء محاضرة بعنوان أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمركز تدريب الإصلاح الزراعى – بالمعمورة بمحافظة الإسكندرية.
• حضور محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة لتطبيقات البيوشار فى مجال الزراعة" وذلك بقاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالإسكندرية.
دورات تدريبية:
• حضور دورة تدريبية بعنوان "تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج SPSS بالمعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى
• تم عمل تدريب عملي لطلبة كلية زراعة أسيوط – جامعة الأزهر
• تم عمل تدريب عملي لطلبة كلية الزراعة – جامعة القاهرة
• تنفيذ دورة تدريبية بعنوان “ أمراض نخيل البلح وطرق مكافحتها بمديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
• تدريب عدد (30) طالب من "مودرن أكاديمى" بأقسام المعهد المختلفة
• حضور دورة تدريبية بعنوان "القيمة الغذائية وجودة بعض الزيوت ومدى تأثرها بالعمليات التصنعية المختلفة" نظمها فرع معهد تكنولوجيا الأغذية قاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالصبحية– بالإسكندرية.
• تدريب عدد من (20) طالبًا من كلية الزراعة – جامعة قناة السويس على كيفية فصل والتعرف على أجناس النيماتودا المختلفة وأعراضها على المجموع الخضرى
• حضور دورة تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بعنوان " تحسين إنتاج أشجار الموالح "
ثالثًا : النشاط البحثي:-
• حضور برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة بنى سويف
• حضور فاعليات الورشة العلمية الدولية بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى " التى نظمتها بوابة الأحداث العلمية – ماليزيا ضمن البرنامج المعرفى الثانى عبر منصة زوم
• حضور ورشة عمل بعنوان "تصميم المواقع على أرض الواقع" التى تنظمها الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف
• حضور فعاليات الموسم الثقافى " جودة الموالح المصرية وفرص التصدير وأهم المحاور من أجل تصدير جيد بمحطة بحوث وقاية النباتات بالصبحية – الإسكندرية
براءة إختراع:
تم منح دكتور/ محمد الشارونى براءة اختراع رقم (2) من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج مركب كيميائى ينتج لأول مرة وتخليق (7) من مشتقاته كيميائية الإنتاج.
الأبحاث:
تم نشر عدد 8 بحوث
سادسا: النشاط الإنتاجي
1- تم فحص عدد (511) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (17) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
3- الإشتراك فى أعمال (13) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة.
4- فحص عدد (5) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- شراء (9) كيلو ميكروهيزا من قسم الفطريات وحصر الأمراض
6- تعريف عزلة بكتيريه من قسم البكتيريا
7- فحص عدد (22) طرد يحتوي على تقاوى بذور مختلفة.